هنية: استهداف الاحتلال شرطة غزة يوضح محاولته تخريب المفاوضات

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إن استهداف الاحتلال للشرطة والأجهزة الحكومية يعكس مسعى قادة إسرائيل لتخريب المفاوضات التي تجري في الدوحة، ويوضح محاولتهم نشر الفوضى بالقطاع.

وأضاف، في بيان، أن ما تقوم به قوات الاحتلال في مجمع الشفاء بمدينة غزة يؤكد أن إسرائيل تحارب عودة الحياة إلى غزة وتسعى لتدمير كل مقوماتها، وفقاً لما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وشدد هنية على أن حركة حماس ستبقى متمسكة بحقوق الشعب الفلسطيني ومطالبه بوقف العدوان والانسحاب وعودة النازحين لشمال القطاع.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أفادت "الجزيرة" بأن غارة إسرائيلية على سيارة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، استهدفت مدير شرطة النصيرات محمود البيومي الذي استشهد مع مرافقيه وطفلين.

والبيومي هو القيادي الثالث في الشرطة الذي تغتاله إسرائيل خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد اغتيالها مدير عمليات الشرطة في قطاع غزة فايق المبحوح، ومدير مباحث شمال غزة رائد البنا.