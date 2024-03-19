تيك توك يقيد الوصول إلى مقاطع فيديو سياسي ألماني يميني متطرف

قيدت منصة مقاطع الفيديو "تيك توك" الوصول إلى السياسي البارز بحزب البديل من أجل ألمانيا ماكسيميليان كراه.

وأكد كراه، المرشح الرئيسي للحزب اليميني المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو المقبل، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الشركة الصينية منعت مقاطعه المصورة من الظهور للمستخدمين الذين لا يتابعونه.

وأضاف أن "تيك توك" حجب خمسة مقاطع له على أساس احتوائها على "خطاب كراهية" و"سلوك بغيض".

وقالت متحدثة باسم الشركة أن الإجراءات كانت بسبب انتهاك متكرر لإرشادات المنصة وأنه تم إخطار المستخدمين بأن مقاطع فيديو كراه لن يتم التوصيه بها في قائمة "البث المخصص لك".

وتظهر استطلاعات رأي قبل الانتخابات الإقليمية في ثلاث ولايات شرقي ألمانيا في سبتمبر أن أداء حزب البديل من أجل ألمانيا جيد، لكنه واجه انخفاضا طفيفا في التأييد بعد المظاهرات ضد اليمين المتطرف في أنحاء من ألمانيا.

وجاء هذه المظاهرات بعد حضور أعضاء بحزب البديل من أجل ألمانيا اجتماعا العام الماضي مع أحد أنصار تفوق العرق الأبيض حيث تمت مناقشة إعادة المهاجرين إلى بلادهم.