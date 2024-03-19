 الأوقاف: بدء اختبارات التصفية الأولية لمسابقة الإيفاد الدائم للأئمة الأحد المقبل - بوابة الشروق
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الأوقاف: بدء اختبارات التصفية الأولية لمسابقة الإيفاد الدائم للأئمة الأحد المقبل

أحمد كساب:
نشر في: الثلاثاء 19 مارس 2024 - 11:54 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 19 مارس 2024 - 11:54 ص

كشفت وزارة الأوقاف، عن بدء اختبارات التصفية الأولية الشفوية لمسابقة الإيفاد الدائم للأئمة 2024م، بالمديريات الإقليمية يوم الأحد المقبل، مع موافاة الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالنتيجة معتمدة مرفقًا بها بيان الحالة وصورة من بطاقة الرقم القومي خلال 72 ساعة على الأكثر من تاريخ عقد الاختبار، تمهيدًا لعقد اختبارات التصفية النهائية بمرحلتيها التحريرية والشفوية للحاصلين على 70% فأكثر من الدرجة الكلية بالتصفية الأولية.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إنه يتوجب على جميع المتسابقين الواردة أسماؤهم بعد التأكد من استيفاء جميع الشروط التي سبق الإعلان عنها.

ونوهت بأنه سيتم استبعاد غير المستوفين لشروط المسابقة متى ثبت ذلك في أي مرحلة من مراحلها، مع ملاحظة أن المتقدمين للمسابقة من الديوان العام ستُجرى اختباراتهم الأولية بمديرية أوقاف القاهرة.

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