 ريال مدريد يتقدم بشكوى جديدة ضد الإساءات العنصرية تجاه فينيسيوس جونيور

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تقدم نادي ريال مدريد بشكوى أخرى للسلطات الإسبانية بشأن إساءة عنصرية مزعومة ضد البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم الفريق، خلال فوز النادي الملكي 4 / 2 على أوساسونا ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، يوم السبت الماضي.

وكان الريال قدم بالفعل شكوى لمكتب المدعي العام الأسبوع الماضي بعدما أظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي قيام جماهير أتلتيكو مدريد بالهتاف بإساءات عنصرية - على ما يبدو - قبل مباراة الفريق ضد ضيفه إنتر ميلان الإيطالي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكر ريال مدريد في بيان أنه قام بتحديث شكواه الأولية، بالإضافة لتقديم احتجاج منفصل للجنة التأديبية بالاتحاد الإسباني لكرة القدم بشأن سلوك الحكم خوان مارتينيز مونويرا.

واتهم ريال مدريد مونويرا بأن قدم تقريرا "متهاونا"، مضيفا: "لقد تجاهل الحكم، بطريقة طوعية ومتعمدة، الإهانات والهتافات المهينة الموجهة للاعبنا بشكل متكرر، رغم لفت انتباهه إليها باستمرار من جانب لاعبينا أثناء حدوثها".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن النادي الإسباني "يدين ريال مدريد مرة أخرى هذه الهجمات العنيفة للعنصرية والتمييز والكراهية، ويطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على العنف الذي تعرض له لاعبنا فينيسيوس جونيور".