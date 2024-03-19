وزير التنمية المحلية يهنئ وزير الدفاع بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

بعث اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة الاحتفال بحلول ذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة.

وقال وزير التنمية المحلية - في نص برقيته - "يطيب لي أن أغتنم هذه المناسبة وأن أتقدم لسيادتكم بخالص إعزازي وتقديرى بمناسبة الاحتفال بحلول ذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة واحتفال مصرنا الغالية بهذه المناسبة التاريخية".

وأضاف اللواء هشام آمنة: "سائلين المولي عز وجل أن يعيدها على سيادتكم وعلى شعب مصر العظيم بالخير واليمن والبركات .. سدد الله خطاكم وكلل بالنجاح مساعيكم الحميدة ومجهوداتكم المخلصة وأن يوفقكم دائماً لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة فى ظل القيادة الرشيدة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .. وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام".

وتحل غدا ذكرى العاشر من رمضان، وهو اليوم الذي وافق 6 أكتوبر عام 1973، ذكرى نصر أكتوبر العظيم.

ويعد ذلك اليوم أعظم انتصارات الأمة العربية فى تاريخها الحديث الذى جسد أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وعظمة ولائهم للوطن، وأصبح هذا الانتصار نقطة تحول كبرى فى التاريخ ونقطة تحول أيضا في مسار الصراع العربى الإسرائيلى.

كذلك استطاعت مصر تحطيم أسطورة أن جيش إسرائيل لا يقهر والتي كان يقول بها القادة العسكريون في إسرائيل.

العاشر من رمضان اليوم الذى تمكن الجيش من عبور قناة السويس والتوغل شرقا داخل سيناء التي كانت تحتلها إسرائيل منذ حرب 1967، بعد تحطيم خط بارليف، أقوى خط دفاعي في التاريخ الحديث و الذى يعتبره العسكريون الغربيون إنه لا يمكن تدميره إلا إذا استخدمت القنبلة الذرية إلا أن القوات المسلحة أستطاعت تدمير هذا الخط خلال ساعات من بدء الحرب وأفقدت العدو توازنه في أقل من ست ساعات.

وبدأت الحرب تمام الساعة الثانية ظهرا من يوم العاشر من رمضان الموافق يوم 6 أكتوبر1973، نفذت أكثر من 200 طائرة حربية مصرية ضربة جوية على الأهداف الإسرائيلية بالضفة الشرقية للقناة.