محمد نجاتي: الفنانة التي ترفض التلامس عليها عدم العمل في الوسط

قال الفنان محمد نجاتي، إن الفنانة التي ترفض التلامس في الأعمال الفنية عليها ألا تعمل في الوسط، حتى إذا كان الرفض من زوجها.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «أوضة ضلمة» عبر شاشة «هي»، أن التلامس يمكن أن يكون في بعض الحالات، وسيلة لنقل رسالة معبرة عن مجريات العمل الفني، موضحًا أن كل عمل له آلياته التي يتوجب الالتزام بها.

وأوضح نجاتي، أن كل فنانة تتعاقد على عمل فني، عليها أن تلتزم بما ورد في السيناريو الذي وافقت عليه، وألا تعترض على أي منها.

ورأى أنه لا توجد مشكلة في ارتداء الحجاب أثناء التمثيل، وزاد قائلا: «التمثيل هو عبارة عن مرآة للمجتمع.. وظيفتنا أن نرى مشكلات المجتمع ونطرحها وليس نعالجها».

واستكمل: «المجتمع توجد به من ترتدي الحجاب، ومن لا ترتديه.. وبالتالي يجوز هذا الأمر في التمثيل.. أن تظهر ممثلة بالحجاب، وأن تظهر أخرى بدونه».