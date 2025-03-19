سياسية ألمانية: ترامب حقق في أسابيع أكثر مما حققته الحكومة الألمانية وأوروبا في سنوات

أشادت سارا فاجنكنشت زعيمة ومؤسسة حزب "تحالف سارا فاجنكنشت" الألماني، بالمكالمة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن حرب أوكرانيا.

وصرحت فاجنكنشت، اليوم الأربعاء، بأن ترامب حقق دبلوماسيًا في غضون أسابيع قليلة أكثر مما حققته الحكومة الألمانية وأوروبا خلال 3 سنوات.

وأضافت: "حتى لو لم تصمت الأسلحة بعد، إلا أن هناك الآن على الأقل ملامح لطريق واقعي نحو السلام."

وتابعت فاجنكنشت: "بدلا من ازدراء هذه المحادثات، ينبغي على الحكومة الألمانية أن تشارك دبلوماسيًا بنفسها".

وانتقدت قرار الحكومة الألمانية، المتوقع هذا الأسبوع، بالإفراج عن 3 مليارات يورو كمساعدات عسكرية لأوكرانيا، واصفةً ذلك بأنه تبديد غير مسئول لأموال الضرائب.

يُذكر أن ترامب وبوتين تحدثا هاتفيًا مساء أمس الثلاثاء، حيث وافق بوتين، وفقًا للتقارير الإعلامية، مبدئيًا على تعليق الهجمات المتبادلة على منشآت الطاقة في حرب أوكرانيا لمدة 30 يومًا.

وفي مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف"، وصف وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، هذا الاتفاق بأنه "عديم الجدوى"، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق لا يعني شيئًا في الواقع لأن البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا تتمتع بأفضل حماية على أية حال.

وأشار الوزير، إلى أن الهجمات الروسية على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا لم تهدأ بعد المكالمة الهاتفية بين ترامب وبوتين.