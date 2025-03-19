عبر الأوروجوياني إدينسون كافاني، مهاجم فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني، عن سعادته بالمشاركة في كأس العالم للأندية 2025، مؤكدا أنها خطوة رائعة أن يتمكن من فعل ذلك في هذه المرحلة من مسيرته.

وتحدث كافاني البالغ من العمر 38 عامًا في تصريحات خلال مقابلة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» سلّط فيها الضوء أيضًا على تاريخ فريقه بوكا جونيورز في مثل هذه المسابقات وشدد على أهمية وضع النادي -المعتاد على المشاركة بتلك البطولة- «في أعلى مكانة».

وقال مهاجم «السيليستي» الذي سبق واحترف بأندية نابولي وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد: «هدف بوكا في كل بطولة يشارك فيها هو دائمًا الفوز بالبطولات لأن التاريخ يتطلب ذلك».

وأضاف كافاني «طموحنا هو تقديم بطولة جيدة والتقدم خطوة بخطوة لتحقيق إنجازاً تاريخياً جميلاً بالنسبة لنا كمجموعة وكنادٍ».

ويشارك بوكا جونيورز بمونديال الأندية ضمن المجموعة الثالثة بجانب كل من بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي وبنفيكا، والذي سيفتتح مشواره بالبطولة أمامه في السادس عشر من يونيو المقبل.