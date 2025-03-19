أصدر والي إسطنبول أمرا، صباح اليوم بحظر التجمعات والتظاهرات في المدينة التركية لمدة 4 أيام، فيما أعلنت منظمة مراقبة الإنترنت ‭)‬نت بلوكس‭(‬ إن تركيا قيدت الوصول إلى العديد من منصات التواصل الاجتماعي، ومنها "إكس"، و"يوتيوب"، و"إنستغرام"، و"تيك توك"، منذ صباح اليوم.

تأتي هذه الاجراءات الأمنية الاستثنائية في أعقاب تحرك السلطات التركية لاعتقال منافس الرئيس رجب طيب أردوغان السياسي الرئيسي اليوم بتهم تشمل الفساد ومساعدة جماعة إرهابية، فيما وصفه حزب المعارضة الرئيسي بأنه “محاولة انقلاب ضد رئيسنا القادم”.

ويواجه أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول، والمنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، تحقيقين منفصلين يتضمنان أيضا تهما بتزعم منظمة إجرامية والرشوة والتلاعب في المناقصات.

وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية في تركيا، أن ممثلو الادعاء أصدروا مذكرات اعتقال لـ100 شخص من بينهم إمام أوغلو.

وجاء إلقاء القبض على إمام أوغلو بعد تفتيش منزله، وفي أعقاب إلغاء جامعة إسطنبول لشهادته الجامعية، مما يمنعه من الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، حيث أن الحصول على درجة جامعية يعد شرطا للترشح في الانتخابات، وفقا للقانون التركي.

ومنذ صباح اليوم سجلت الليرة التركية هبوط لمستوى قياسي في سوق تداول العملات منذ الاعلان عن اعتقال إمام أوغلو

ومن المقرر أن يجرى حزب الشعوب الجمهوري المعارض الرئيسي، الذي ينتمى له إمام أوغلو، انتخابات أولية الأحد المقبل، حيث كان من المتوقع أن يتم اختياره للترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة في تركيا عام 2028، ومن المرجح إجراء انتخابات مبكرة.