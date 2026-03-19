مياه سيناء: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مواقع الشركة ؛ لمجابهة أية مشكلات قد تطرأ بالشبكات أو المحطات (مياه شرب – صرف صحي) خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأكد المهندس، خالد العمري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، على انتظام العمل بكافة المحطات والروافع والشبكات على مستوى مناطق العمل، واستمرار التشغيل بنظام الورديات على مدار اليوم، مع الالتزام بخطط التشغيل المعتمدة لضمان استمرارية تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة خلال فترة العيد.

وأشار العمري إلى استمرار العمل بمراكز شحن العدادات مسبقة الدفع خلال أيام العيد لتلبية احتياجات المواطنين.

وأعلن عن تشكيل غرف طوارئ بجميع الفروع والديوان العام، تعمل على مدار الساعة، للتنسيق والمتابعة الفورية مع غرفة العمليات الرئيسية، ورصد كافة الشكاوى الواردة عبر الخط الساخن، خاصة ما يتعلق بضعف المياه أو الطفوحات أو جودة المياه، مع سرعة الاستجابة والتعامل الفوري معها.

وأضاف أن الشركة حرصت على تواجد أطقم التشغيل والصيانة للتدخل السريع في حال حدوث أي أعطال، إلى جانب تواجد الكيميائيين بمعامل الشركة لمتابعة جودة مياه الشرب وسحب العينات بصفة دورية والتعامل الفوري مع أية شكاوى في هذا الشأن

وأوضح أنه تم مراجعة خطط تشغيل المحطات لتتناسب مع معدلات الاستهلاك خلال فترة العيد، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تطهير لشبكات الصرف الصحي لمواجهة أية زيادة في التصرفات، والتأكد من جاهزية كافة المعدات والسيارات والمولدات الكهربائية، للتعامل مع أي طارئ خاصة في حالات انقطاع التيار الكهربائي.

ولفت رئيس مجلس الإدارة إلى أن الخط الساخن (125) يعمل على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى المواطنين من أي خط أرضي أو محمول، والتعامل الفوري معها على مستوى مناطق عمل الشركة.