رئيس بلغاريا يجري مشاورات مع الأحزاب لتشكيل حكومة جديدة

أجرى رئيس بلغاريا رومن راديف، اليوم الاثنين، محادثات منفصلة مع مسؤولي ستة أحزاب في البلاد للتباحث بشأن تشكيل ائتلاف حكومي جديد.

وبعد مرور أسبوعين على إجراء الانتخابات البرلمانية، لم تتشكل حكومة جديدة في بلغاريا حتى الآن، حيث لم يحصل أي حزب على الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة بمفرده.

وقال راديف قبل الاجتماع مع ممثلين عن حزب "مواطنين من أجل تنمية أوروبية لبلغاريا" (جيرب) الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء بويكو بوريسوف إن مسؤولية تشكيل ائتلاف حكومي تقع بالكامل على عاتق البرلمان والأحزاب الممثلة فيه.

واستقال بوريسوف من منصبه بعد الانتخابات، ولكنه ما زال يتولى الحكم في البلاد بصفة مؤقتة.

وفاز حزب جيرب في الانتخابات التي أجريت في 4 أبريل بعد أن حصل على 26 بالمئة من الأصوات وسيطر على 75 من بين 240 مقعدا في البرلمان، ولكن أحزاب المعارضة الخمسة في البرلمان فرضت عزلة على الحزب، الذي تولى السلطة ثلاث مرات منذ عام 2009، بعد المزاعم بشأن تورطه في الفساد، ووصفته بأنه حزب "سام".

وما زال حزب جيرب يريد تشكيل حكومة مؤيدة لأوروبا مع شركاء في ائتلاف حكومي، ولكن فرصه في تشكيل هذه الحكومة ضئيلة.