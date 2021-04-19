ماليزيا تبدأ في تطعيم كبار السن والفئات الأكثر عرضة للإصابة بكورونا

بدأت ماليزيا، اليوم الاثنين، المرحلة الثانية من برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا، على الرغم من أنه فقط حوالي ربع الفئات المستحقة ويبلغ عددهم 4ر9 مليون شخص قاموا بالتسجيل للحصول على اللقاح، وفقا للوزير المسؤول.

وعلى الرغم من بطء عملية التسجيل، قال وزير العلوم والتكنولوجيا خيري جمال الدين اليوم إن جدول التطعيم لبقية الشهر الجاري " ممتلئ".

وبدأ الماليزيون الذين يبلغون من العمر 60 عاما أو أكثر، الذين يندرجون ضمن الفئات الأكثر خطورة، بسبب الاصابة بالسكرى أو القلب، في الحصول على اللقاح اليوم، مع البدء في المرحلة الثانية من التطعيم.

وبدأت المرحلة الأولى منذ نحو شهرين، وشملت العاملين في مجال الرعاية الصحية والأمن، على الرغم من أن رئيس الوزراء محيي الدين ياسين (73 عاما) الذي نجا من السرطان، كان أول الحاصلين على التطعيم.

وقال خيري إن أكثر من 440 ألف حصلوا على جرعتي اللقاح.

وتهدف الحكومة تحقيق " مناعة القطيع" من خلال إعطاء لقاحات لـ 80% من سكان ماليزيا بحلول نهاية العام.

وسجلت ماليزيا نحو ألفي حالة إصابة بالفيروس اليوم وثمان حالات وفاة، لتبلغ حصيلة الوفيات بالفيروس 1386 حالة.