تأهب في قطاع غزة بعد إطلاق قذيفة صاروخية على جنوب إسرائيل

سادت حالة من التأهب في قطاع غزة مساء اليوم الإثنين، بعد الإعلان عن إطلاق قذيفة صاروخية على جنوب إسرائيل.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق قذيفة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل منذ نحو سبعة أشهر دون أن تعلن أي من الفصائل الفلسطينية مسؤوليتها عن ذلك.

وقالت مصادر محلية إن تعليمات صدرت بإخلاء مواقع تدريب للأجنحة العسكرية عقب الإعلان عن هذا التطور، خشية من هجمات إسرائيلية للرد على إطلاق القذيفة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض القذيفة بواسطة منظومة "القبة الحديدية" من دون تسجيل إصابات أو أضرار.

وجاء إطلاق القذيفة في خضم توتر تشهده الأراضي الفلسطينية منذ بداية شهر رمضان لاسيما إثر المواجهات اليومية بين الشرطة الإسرائيلية ومصلين فلسطينيين في المسجد الأقصى في شرق القدس.

وتحدثت مصادر فلسطينية عن تحركات مكثفة لمصر والأمم المتحدة خلال الأيام الماضية للتوسط بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة بعد تهديد الأخيرة بالرد على "الاعتداءات" في المسجد الأقصى.

وأدت أحداث مماثلة خلال شهر رمضان في مايو من العام الماضي إلى اندلاع مواجهة عسكرية في قطاع غزة استمرت 11 يوما وخلفت مقتل أكثر من 255 فلسطينيا.