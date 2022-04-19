الأمم المتحدة: حصيلة الهجمات ضد مرافق الرعاية الصحية في أوكرانيا بلغت 73 قتيلا منذ بدء الحرب

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن ما لا يقل عن 73 شخصا قد قتلوا وأصيب 52 آخرين في 136 هجوما على مرافق الرعاية الصحية في أوكرانيا منذ بدء الحرب مع روسيا في فبراير الماضي.

وأوضح دوجاريك في تصريحات صحفية نقلتها قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أمس الاثنين، أن هذه الأرقام تُعد الأحدث الصادرة عن منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

وأضاف دوجاريك أن الهجمات على مرافق الرعاية الصحية في أوكرانيا تمثل في الوقت الراهن أكثر من 68٪ من جميع الهجمات على مرافق الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم منذ بداية العام.