نظمت كلية الهندسة بجامعة طنطا، اليوم الإثنين، حفل إفطار جماعى في جو أسري مبهج، فى إطار احتفال الجامعة بيوبيلها الذهبى، تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد نصر القائم بأعمال عميد كلية الهندسة.

أكد الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، حرص رئيس جامعة طنطا على أن يكون الإفطار الجماعي عادة سنوية، في شهر رمضان المبارك بهدف تعزيز الروابط الاجتماعية بين المسؤولين والطلاب والعاملين ضمن أجواء تسودها المحبة والألفة والود، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على توفير أفضل الخدمات للطلاب.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد نصر القائم بأعمال عميد كلية الهندسة، إن هذا الإفطار نظمه اتحاد طلاب كلية الهندسة فى إطار احتفالات الجامعة بيوبيلها الذهبى شارك فيه 2000 شخص وبحضور الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور حمدى شعبان، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووكلاء الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والدكتور أحمد حماد عضو مجلس الشيوخ، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.