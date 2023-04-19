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عاد السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني، لتشكيل فريقه الأساسي بعد أن غاب عنه في المباراة الماضية بسبب تعرضه للإيقاف.

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة مانشستر سيتي مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب ألينزا أرينا.

وكان ساديو ماني قد اشتبك مع زميله في الفريق ساني، بعد نهاية مباراة الذهاب والتي أقيمت في مدينة مانشستر وانتهت لصالحج أصحاب الأرض بنتيجة 3-0.

ولعب بعدها الفريق البافاري مباراة ضد هوفنهايم، وغاب عنها ساديو ماني بعد أن أعلن بايرن توقيع عقوبة واستبعاده من المباراة.

وجاء تشكيل بايرن ميونيخ أمام مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: بافار، دي ليخت، أوباميكانو، كانسيلو.

خط الوسط: كيميش، جوريتزكا، كومان، موسيالا، ساني.

خط الهجوم: إريك ماكسيم تشوبو موتينج.