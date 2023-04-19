رئيس جامعة المنيا يلتقى الطلاب الوافدين في حفل إفطار رمضانى

اختتمت جامعة المنيا فعالياتها وأنشطتها خلال شهر رمضان المبارك، بتنظيم حفل إفطار للطلاب الوافدين، بمشاركة الدكتور عصام الدين صادق فرحات رئيس جامعة المنيا.

وحضر الحفل، عديد من القيادات الجامعية، وإيمان حمدي مدير إدارة الوافدين، والذي أقامته الجامعة بمجمع حمام السباحة الأوليمبي بالحرم الجامعي، تعزيزاً لروح الألفة والتآخي بين الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات، في مشهد تحيط به البهجة والأجواء الرمضانية والأكلات المصرية الشرقية.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته في مشاركته الإفطار مع طلاب الجامعة الوافدين من مختلف الدول والكليات، ومرحباً بهم في بلدهم الثاني مصر، مشيرا إلى أن الإفطار الجماعي فرصة للطلاب للتعرف على بعضهم البعض وتبادل الخبرات والمعرفة، وتعزيز العلاقات والقيم الاجتماعية، متمنياً لهم دوام التقدم والتوفيق في دراستهم العلمية.

وعبر الطلاب عن سعادتهم وامتنانهم لإدارة الجامعة وتقديرهم لجهودها، مؤكدين استمتاعهم بهذه الأجواء الرمضانية المصرية، بما تجسده من روح المحبة والترابط الاجتماعي بين المصريين.

وخلال الإفطار الجماعي، نظمت فعاليات ترفيهية وحفل غنائي لفريق كورال الجامعة، وتكريم الطلاب المتميزين والمتفوقين علميا خلال فترة دراستهم بكليات الجامعة المختلفة.