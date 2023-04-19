مدرب الزمالك يبدأ إجراءات الحصول على الرخصة A

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أعلن أحمد مجدي المدرب المساعد بفريق الكرة الأول لنادي الزمالك، عن البدء في إجراءات الحصول على الرخصة "A" من الاتحاد الأوروبي.

وكتب مجدي عبر "تويتر": "النهارده كانت أول أونلاين سيشن في الحصول على الرخصة A يويفا من الاتحاد الويلزي لكرة القدم.. دعواتكم".

وكان مجدي قد بدأ قبل 3 أعوام إجراءات الحصول على الرخصة التدريبية وهو ما جعله يستهل مشواره التدريبي بالعمل في قطاعات الناشئين.

وانضم أحمد مجدي للجهاز الفني الذي يقوده الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني الجديد، والذي تولى القيادة الفنية قبل أيام.

ويضم الجهاز الفني أيضا مدحت عبدالهادي مدرباً عاماً، بالإضافة إلى محمد عبدالمنصف مدرباً لحراس المرمى، وعبدالواحد السيد مديراً للكرة.