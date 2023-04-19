 دونيتسك: مقتل شخص وإصابة 13 آخرين في قصف روسي - بوابة الشروق
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دونيتسك: مقتل شخص وإصابة 13 آخرين في قصف روسي

كييف - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 19 أبريل 2023 - 9:29 ص | آخر تحديث: الأربعاء 19 أبريل 2023 - 9:29 ص

أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك بافلو كيريلينكو، اليوم الأربعاء، أن مدنيا قتل وأصيب 13 آخرون في قصف روسي لمنطقة دونيتسك أمس.

وقال كيريلينكو -في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- "قتل الروس مدنيا في منطقة دونيتسك، وتحديدا في باخموت، بينما أصيب ثلاثة عشر شخصا بجروح"، وإنه من المستحيل الآن إحصاء العدد الدقيق للضحايا في منطقتي ماريوبول وفولنوفاكا.

يذكر أنه قوات الدفاع الأوكرانية أعلنت في وقت سابق اليوم أنها تصدت لأكثر من 60 هجوما روسيا. إذ تشتد أشرس المعارك في باخموت ومارينكا.


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