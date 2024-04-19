العشري يجهز بدلاء الاتحاد السكندري لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

طلب طارق العشري المدير الفنى للفريق الكروى الأول في نادى الاتحاد السكندرى، خوض بدلاء الفريق مران قوي ومكثف استعدادًا لمشاركتهم في المباراة المقبلة للفريق امام نادى الاسماعيلي.

في الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم، موسم 2023/2024، دورى نايل، والمقرر إقامتها في تمام السابعة مساء يوم الاثنين المقبل على أرض ملعب استاد برج العرب في الاسكندرية.

وسمح العشري، للاعبي الفريق الأساسين بخوض مران خفيف بعد مشاركتهم في مباراة الأمس أمام سيراميكا كليوباترا والتى انتهت بالتعادل الإيجابي لكلأً الفريقين بهدف لكل منهما، بينما يخوض البدلاء مران مكثف لتجهيزهم للمواجهة المرتقبة بين الفريقين .

وشدد العشري، على اللاعبين بضرورة تقديم أداء مغاير تماما لما حدث في مباراة سيراميكا وان يتحلى الجميع بالروح القتالية داخل ارضية الملعب من أجل حصد نقاط المباراة أمام الدراويش، لاسيما وان المباراة تقام في الاسكندرية ووسط الجماهير السكندرية، من أجل مصالحة الجماهير الذي كان يعول كثيرا على مباراة الامس والفوز بالـ 3 نقاط كاملة لتحسين وضع الفريق في جدول المسابقة .

وناشد المدير الفنى جماهير الاتحاد السكندرى الوفية باستمرار الدعم والمؤازرة للفريق للفوز في لقاء الاسماعيلى، خاصة وان الجمهور يعتبر اللاعب رقم واحد في أي مباراة، مشيراً إلى أن التعادل مع سيراميكا ليس أمر سيئ ولكن كنا نطمح في الفوز لمصالحة الجماهير وإسعاد مجلس الادارة وعلى رأسه محمد مصيلحى، الذي لبى طلب الجهاز الفني بإقامة معسكر قبل المباراة لمدة يومين كاملين من أجل تلبية طموحات الفريق.