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أعداد جريدة الشروق
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CNN نقلا عن مسؤول أمريكي: إسرائيل لن تهاجم مفاعلات إيران


نشر في: الجمعة 19 أبريل 2024 - 5:18 ص | آخر تحديث: الجمعة 19 أبريل 2024 - 5:18 ص

نقلت قناة سي إن إن عن مسؤول أمريكي قوله إن إسرائيل لن تقوم بالهجوم على منشآت إيران النووية.

جاء ذلك بعد إعلان قناة ABC الأمريكية قيام إسرائيل بشن ضربة صاروخية على منشآت إيرانية وسط البلاد.

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