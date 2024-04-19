CNN نقلا عن مسؤول أمريكي: إسرائيل لن تهاجم مفاعلات إيران

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نقلت قناة سي إن إن عن مسؤول أمريكي قوله إن إسرائيل لن تقوم بالهجوم على منشآت إيران النووية.

جاء ذلك بعد إعلان قناة ABC الأمريكية قيام إسرائيل بشن ضربة صاروخية على منشآت إيرانية وسط البلاد.