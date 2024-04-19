لافروف: روسيا أبلغت إسرائيل بعدم رغبة إيران بالتصعيد

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أنه بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل، أجرى ممثلون عن القيادة الروسية ودبلوماسيون اتصالات مع كل من تل أبيب وطهران.

وقال لافروف، اليوم الجمعة، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" وإذاعتي "كومسومولسكايا برافدا" و"موسكو تتحدث": "بعد رد إيران على الهجوم غير المقبول على القنصلية الإيرانية، حيث قُتل أشخاص، وردت إيران كانت هناك اتصالات هاتفية بين قيادتي روسيا وإيران وممثلينا والإسرائيليين"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف لافروف: "وقد لاحظنا بوضوح شديد من هذه المحادثات أن إيران لا تريد التصعيد وأبلغنا الإسرائيليين بهذا".

وشدد وزير الخارجية الروسي على أن "إيران لا يمكنها ألا ترد على الانتهاك الصارخ للقانون الدولي ووضع البعثة الدبلوماسية، لكنها لا تريد التصعيد".

ويأتي نشر تصريحات لافروف بعدما أفادت وسائل إعلام إيرانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة بسماع دوي إنفجارات وحرائق قرب مطار أصفهان بجنوب طهران وقاعدة هشتم شكاري الجوية التابعة للجيش الإيراني.

وأفادت العديد من المنافذ الإخبارية الأمريكية، نقلا عن مسؤولين حكوميين أمريكيين وإسرائيليين لم يتم الكشف عن هويتهم، بأن إسرائيل وجهت ضربة لإيران ردا على الهجوم واسع النطاق الذي شنته إيران بمسيرات وصواريخ مطلع الأسبوع الماضي.

ولم تعلن إسرائيل رسميا مسؤوليتها عن الهجوم.