 مجموعة السبع تحذر إسرائيل وإيران من التصعيد وتؤكد دعم أوكرانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مجموعة السبع تحذر إسرائيل وإيران من التصعيد وتؤكد دعم أوكرانيا

د ب أ
نشر في: الجمعة 19 أبريل 2024 - 1:55 م | آخر تحديث: الجمعة 19 أبريل 2024 - 1:55 م

أدانت مجموعة السبع بشدة إيران على خلفية شن هجمات على إسرائيل، لكنها دعت الطرفين أيضا إلى نزع فتيل التوتر وسط تقارير عن انتقام إسرائيلي.

وانطلق اجتماع لوزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع في جزيرة كابري الإيطالية منذ أمس الأول الأربعاء.

وجاء في البيان الختامي: "في ضوء تقارير عن ضربات يوم 19 أبريل، ندعو جميع الأطراف إلى العمل على الحيلولة دون حدوث المزيد من التصعيد. وستواصل مجموعة السبع في العمل من أجل هذه الغاية."

وأضاف البيان: "ندعو جميع الأطراف، في المنطقة وخارجها، لتقديم مساهمتها الإيجابية في هذا الجهد الجماعي".

وأعربت مجموعة السبع عن دعمها الثابت لأوكرانيا بعد ما يربو على سنتين من بدء الغزو الروسي.

وقال بيان منفصل: "نؤكد تصميمنا الراسخ على دعم أوكرانيا الديمقراطية فيما تدافع عن حريتها وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها ضمن حدودها المعترف بها دوليا".

وأضاف البيان: "نعرب عن تقديرنا لشجاعة الشعب الأوكراني وصموده في قتاله من أجل حريته ومستقبله الديمقراطي."


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