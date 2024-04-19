أمريكا تعرب مجددا عن قلقها إزاء هجوم إسرائيلي محتمل على رفح

أكد البيت الأبيض يوم الخميس أن مسؤولين أمريكيين التقوا مع نظرائهم الإسرائيليين لتوضيح مخاوفهم بشأن الوضع في مدينة رفح المحاصرة بجنوب قطاع غزة والهجوم العسكري المزمع هناك.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توعد بشن هجوم بري إسرائيلي على مدينة رفح المكتظة حاليا بمئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين الذين فروا من الهجمات الإسرائيلية على أنحاء أخرى من قطاع غزة.

ودعت الولايات المتحدة وألمانيا وحلفاء آخرون لإسرائيل إلى ضبط النفس وحذروا من تداعيات شن هجوم مباشر على رفح التي تقع على الحدود مع مصر.

وقال البيت الأبيض في بيان إن المسؤولين الأمريكيين "عبروا عن قلقهم إزاء مسارات التحركات المختلفة في رفح، واتفق المشاركون الإسرائيليون على وضع هذه المخاوف في الاعتبار وإجراء مزيد من المناقشات بين الخبراء".

وتابع البيان أن "الجانبين اتفقا على الهدف المشترك المتمثل في هزيمة حماس في رفح، وأن المشاركين سيجتمعون مرة أخرى قريبا".

وأوضح البيت الأبيض أن المجموعة، المؤلفة من ممثلين عن الجانبين، انعقدت "من أجل التشاور بشأن سلسلة من الموضوعات في أعقاب الهجوم غير المسبوق الذي شنته إيران ضد إسرائيل بالصواريخ والمسيرات".

وترأس اللقاء من الجانب الأمريكي مستشار الأمن القومي جيك سوليفان. ومثل الجانب الإسرائيلي مستشار الأمن القومي تساحي هنجبي ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.