زعيم المعارضة الألمانية: حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها لا ينتهي عند حدودها

أعرب زعيم المعارضة الألمانية فريدريش ميرتس عن اعتقاده بأن الهجمات الإسرائيلية ضد إيران مشروعة، حتى على الأراضي الإيرانية.

وجاءت هذه التصريحات لميرتس خلال مقابلة أجرتها معه وكالة (د.ب.أ) على هامش قمة لودفيج-إرهارد (ملتقى مفتوح لتيار الوسط) في مدينة جموند جنوبي ألمانيا.

يذكر أن ميرتس يترأس الحزب الديمقراطي المسيحي (أكبر حزب معارض في ألمانيا)، كما أنه يترأس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الذي يضم الحزب المسيحي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.

وقال ميرتس إن "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس لا ينتهي عند حدودها الوطنية. إذا جاء التهديد من الخارج، فمن حق إسرائيل الدفاع عن نفسها ضد هذا التهديد" مشيرا إلى أنه لا أحد لديه مصلحة في تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، وأردف:" أفترض أن الحكومة الإسرائيلية ستتصرف بحكمة وحذر شديد في الأيام والأسابيع المقبلة".

تجدر الإشارة إلى أن هناك تقارير إعلامية أمريكية أجمعت على أن إسرائيل هاجمت إيران حيث ذكرت محطة "ايه بي سي نيوز" و"إم إس إن بي سي" و"فوكس نيوز" ووسائل إعلام أخرى استنادا إلى ممثلين عن الإدارة الأمريكية أن إسرائيل نفذت ليلة الخميس/الجمعة الماضية عملية عسكرية في إيران، وقال هؤلاء الممثلون الحكوميون إن هذه العملية جاءت كرد فعل على الهجوم الجوي الذي كانت إيران شنته على إسرائيل مطلع هذا الأسبوع.

وتردد أن إسرائيل شنت الهجوم الأخير بإطلاق صاروخ أو عدة صواريخ أصابت هدفا في إيران.

ورفضت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تأكيد هذه التقارير مبدئيا. كما أن الجانب الإيراني لم يحمل جهة بعينها المسؤولية عن الهجوم.

وأكد ميرتس أن "مسألة توسع نطاق هذا الصراع من عدمها معقودة بيد إيران دون غيرها". وصرح بأن إسرائيل لديها حق الدفاع عن النفس، وستحتاج إلى استخدام هذا الحق مستقبلاً لحماية نفسها، وتابع أن "حقُّ دولة إسرائيل في الوجود هو الشرط الأساسي لنشوء السلام في الشرق الأوسط. التحكم في التصعيد موجود حصرا بيد نظام حكم الملالي في إيران."