نبيل الحلفاوي يرشح كريم عبد العزيز لتجسيد دوره في مسلسل غوايش

رشح الفنان نبيل الحلفاوي، أسماء فنانين، يرى أنهم يمكنهم إعادة تقديم مسلسل "غوايش" الذي سبق وشارك في بطولته قبل نحو 38 عاما، وحقق نجاحا كبيرا.

جاء ذلك ردا على طلب أحد متابعي حسابه بمنصة x، حينما سأله عن ترشيح من فنانين هذا الجيل من يراه مناسبا للعب دور الأخ الأكبر "المعلا قانون" الذي لعبه بالمسلسل، ودور حسانين هريدي، الأخ الأصغر، الذي قدمه الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، وشخصية غوايش التي قدمتها الفنانة صفاء أبو السعود، ليجيب نبيل الحلفاوي: قصدك (لو) كان اتعمل اليومين دول، لأني لا أتصور إعادة مسلسل بحذافيره، إلا إذا كان هناك اختلاف كبير في المعالجة، وهنا يكون اختيار الأبطال حسب شخصياتهم في المعالجة الجديدة.

وتابع: المهم، لو كان هيتعمل أول مرة اليومين دول، كريم عبد العزيز يصلح للدورين بس يختلف الكاست في الحالتين، يعني لو عمل حسنين تبقى ياسمين عبد العزيز في دور "غوايش" وممكن طارق لطفي في دور معلا، ولو كريم عمل "معلا" يبقى معاه أحمد مالك في حسنين ودنيا سمير غانم في غوايش.

ورفض نبيل الحلفاوي تشكيك أحد متابعيه في قدرة كريم عبد العزيز في تجسيد دور "معلا" وأنه لن يستطيع أن يؤدي تلك "الزغرة القاتلة" التي كان يتميز بها "معلا" ليرد عليه الحلفاوي: ليه لأ.

واستبعد الحلفاوي ترشيح فتحي عبد الوهاب في دوره بالمسلسل، وقال إن فتحي مناسب لدور "مجاور" وهي الشخصية التي سبق وأداها الفنان الراحل أحمد راتب.

وبسؤاله عمن يستطيع إعادة تقديم دور الأب الذي لعبه الفنان عبد البديع العربي، والأم التي قدمتها الراحلة زوزو نبيل، قال: "إن دور الأب ليس به مشكلة، ولكن المشكلة الحقيقية فيمن تستطيع تقديم دور زوزو نبيل".

يذكر أن مسلسل غوايش من تأليف محمد جلال عبد القوي، وإخراج محمد شاكر، وتدور أحداثه حول (غوايش) وهي فتاة بسيطة تعمل مع أبيها وابن عمها فى الموالد، حيث تبيع الحلي النسائية المزركشة، يصل بهم الترحال إلى إحدى قرى الصعيد، والقرية تشهد غليان بين (معلا) العمدة الفعلي للقرية المتميز بقسوة القلب وحب التعالي، وبين جانب من أهل القرية، وتتعرف على (حسانين) الشاب الهادي المتعلم الذى لم يسمح له أخوه الكبير (معلا) باستكمال تعليمه، والذي يقع في حب (غوايش)، ويتهم (حسانين) ظلمًا بالقتل، وتتوالى الأحداث.