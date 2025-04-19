الأمن التونسي يضبط مليون و200 ألف قرص مخدر

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أعلنت السلطات الأمنية في تونس، اليوم السبت، عن ضبط مليون و200 ألف قرص إكستاسي المخدر في أكبر عملية ضبط لمواد مخدرة لأجهزة مكافحة المخدرات بتونس.

وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني إن ما تم ضبطه في العملية الأمنية يعد الأكبر في تاريخ البلاد.

وتقدر القيمة الإجمالية للأقراص المخدرة المصادرة بأكثر من 40 مليون دينار (حوالي 13 مليون دولار أمريكي).

وبحسب المعلومات التي قدمتها إدارة الحرس الوطني، جاء التحرك الأمني بعد تلقي معلومات حول شبكة دولية تعتزم ترويج مخدرات في المؤسسات التعليمية بولاية نابل، شمال شرق تونس.

وقالت إدارة الحرس الوطني إن العملية النوعية تمت بعد متابعة دقيقة ورصد محكم لتحركات الشبكة لمدة أشهر، تمت على أثرها مباشرة الأبحاث من أجل جرائم تتعلق بـالتوريد والتوسط والاتجار بالمواد المخدرة وغسيل أموال.

وضبطت الشرطة أيضا سيارات فاخرة استخدمت في عمليات النقل وأموال لم تحدد قيمتها.

ولا تزال العملية الأمنية متواصلة، بحسب نفس المصدر.

وتشن الأجهزة الأمنية في تونس منذ عدة أشهر حملات واسعة في عدة ولايات، لتعقب شبكات الاتجار بالمخدرات ومكافحة الجريمة بمحيط المؤسسات التعليمية وفي المناطق الشعبية ومراكز الترفيه وغيرها.

ويقدر عدد الموقوفين في قضايا المخدرات بتونس بنحو ثلث إجمالي القابعين في السجون.