وزيرة البيئة: نواصل دعم المصانع عبر توفير قروض بفائدة ميسرة لتحقيق الالتزام البيئي

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة تواصل تقديم الدعم للمصانع من خلال توفير قروض بفائدة ميسرة لمساعدتها على الالتزام بالمعايير البيئية المتعلقة بالصرف الصناعي، وإدارة المخلفات وتلوث الهواء.

وأضافت خلال تصريحات لبرنامج «بصراحة» عبر شاشة «الحياة»، إن أي مستثمر يقيم مصنعا لإدارة المخلفات، سواء كانت زراعية أو طبية؛ سيتمتع بكافة حوافز الاستثمار التي تقرها الدولة.

وأوضحت أن الوزارة تستقبل الشكاوى من المواطنين، بشأن مخالفات بعض المصانع، لافتة إلى أن مشاكل التلوث الصناعي، بما في ذلك المصانع القديمة؛ لم تنته ولا تزال قائمة ويجري التعامل معها ومعالجتها سريعا بالتعاون مع وزارة الصناعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشارت إلى اتخاذ إجراءات صارمة بمنح مدة معينة لتوفيق المصانع لأوضاعها وإلا ستواجه الإغلاق.

وتابعت: «اتخذنا إجراءات إن بعض المصانع إذا لم تلتزم هتتقفل بعد مدة معينية، والمهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أوفى بذلك».

وشددت على أن الدولة تقدم للمصانع الفرص والحوافز والدعم المالي في صورة قروض ميسرة، وبالتالي «لا يصح أنت في الآخر تصر إنك لا تلتزم»، معقبة: «مش هنقدر نبقي على الوضع كدا.. الدولة لازم تظهر هذه الجدية».