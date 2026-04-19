الرئيس الكوري الجنوبي يبدأ جولة آسيوية تشمل دولتين

يبدأ الرئيس الكوري الجنوبي "لي جيه ميونج" اليوم الأحد جولة آسيوية تشمل الهند وفيتنام لإجراء محادثات قمة من المرجح أن تركز على استقرار سلاسل الإمداد، وسط حالة عدم اليقين التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية والناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن "لي" سيصل إلى نيودلهي في وقت لاحق من اليوم، وسيعقد محادثات قمة مع رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" يوم غد الاثنين. وستكون هذه هي المرة الثالثة التي يلتقيان فيها وجها لوجه، بعد محادثات سابقة على هامش قمتي مجموعة السبع ومجموعة العشرين في العام الماضي.

ومن المتوقع أن تركز القمة على توسيع التعاون الاقتصادي في مجالات مثل بناء السفن والصناعات البحرية والذكاء الاصطناعي والدفاع، فضلا عن تنسيق الاستجابات لعدم اليقين الذي يكتنف سلاسل إمدادات الطاقة بسبب الوضع في الشرق الأوسط، حسبما صرح مستشار الأمن الوطني "وي سونج-لاك" .

كما يخطط "لي" لحضور منتدى للأعمال لاستكشاف فرص جديدة ودعم عمليات الشركات الكورية في الهند، التي تعد مركزا إنتاجيا رئيسيا وسوقا استهلاكية كبرى لشركات الإلكترونيات والسيارات الكورية.

ومن المقرر أن يتوجه "لي" إلى هانوي، عاصمة فيتنام، يوم الثلاثاء المقبل في زيارة دولة، وسيجري محادثات يوم الأربعاء مع "تو لام"، رئيس فيتنام والأمين العام للحزب الشيوعي، حيث من المتوقع أن يتصدر التعاون في مجال سلاسل إمدادات الطاقة والمعادن الحيوية جدول الأعمال.

وستجعل هذه الزيارة "لي" أول زعيم أجنبي يزور فيتنام منذ انتخاب "تو لام" رئيسا للدولة في وقت سابق من هذا الشهر، وهو ما عزز سلطته من خلال شغله لأقوى منصبين في البلاد.

وفي اليوم التالي، من المقرر أن يلتقي "لي" برئيس الوزراء الفيتنامي "لي مينه هونج"، المسؤول الثاني في البلاد؛ ورئيس الجمعية الوطنية "تران ثانه مان"، المسؤول الثالث؛ كما سيحضر منتدى للأعمال لاستكشاف سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.