هل يتفاوض ترامب بنفسه مع إيران؟

- مسئولون أمريكيون: ترامب تواصل هاتفيا مع قائد الجيش الباكستاني والإيرانيين خلال زيارة منير لطهران

- السيناتور جراهام يكشف عن محادثة هاتفية حادة للرئيس الأمريكي مع مسئولين إيرانيين



كشف مسئولون أمريكيون وسيناتور جمهوري بارز عن انخراط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنفسه في المفاوضات مع إيران، وذلك في وقت يقترب فيه وقف إطلاق النار المؤقت من نهايته دون وجود أي مؤشرات على التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران.

وذكر موقع "أكسيوس" الإخباري نقلا عن مسئولين أمريكيين أن ترامب عقد اجتماعا في غرفة العمليات بالبيت الأبيض لمناقشة الأزمة المتجددة حول مضيق هرمز والمفاوضات مع إيران.

وبحسب مسئول أمريكي، حضر الاجتماع نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس - الذي من المتوقع أن يشارك في الجولة المقبلة من المفاوضات مع إيران- ووزراء الخارجية ماركو روبيو، والحرب بيت هيجسيث، والخزانة سكوت بيسنت.

كما حضر الاجتماع رئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، ومدير وكالة المخابرات المركزية "سي آي إيه"، جون راتكليف، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين.

وبحسب "أكسيوس"، وصل الوضع مع إيران إلى مرحلة حرجة، حيث من المتوقع انتهاء وقف إطلاق النار يوم الثلاثاء، ولم يتم تحديد موعد نهائي لعقد اجتماع جديد بين المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين.

وقال مسئول أمريكي رفيع المستوى إنه في حال عدم إحراز تقدم قريبا فقد تُستأنف الحرب في الأيام المقبلة.

وأجرى قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، محادثات في طهران الأسبوع الماضي للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، وصرح مسئولون أمريكيون بأن ترامب تحدث هاتفيا مرة واحدة على الأقل مع منير والإيرانيين.

وصرح السيناتور الجمهوري الأمريكي البارز ليندسي جراهام لقناة فوكس نيوز الأمريكية بأن "الرئيس ترامب يتحدث مباشرة مع الإيرانيين، إنه يتفاوض بنفسه".

وأضاف: "كان الرئيس يتحدث معهم عبر الهاتف واشتد النقاش لدرجة أن صوته بحّ".

وتابع جراهام: "لا أتمنى أن أكون الإيراني الذي يتلقى مثل هذا الكلام".

وأعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أمس السبت، أن الولايات المتحدة قدمت مقترحات جديدة خلال المحادثات، وأن إيران تدرسها، لكنها لم ترد عليها بعد.

ووفقا لمصدر مطلع على تفاصيل المحادثات، تصاعدت الأزمة في مضيق هرمز بعد أن أحرز الطرفان تقدما في تضييق الخلافات بشأن تخصيب اليورانيوم الإيراني ومخزون طهران من اليورانيوم المخصب.