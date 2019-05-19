روسيا تعلن التزامها باتفاق جديد لأوبك بلس لخفض الإنتاج

أكد وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك ،في مقابلة مع تليفزيون وكالة أنباء بلومبرج في مدينة جدة السعودية اليوم الأحد، أن روسيا ستلتزم بأي اتفاق جديد من جانب تحالف "أوبك بلس" لانتاج النفط يتوصل إليه المنتجون، اعتبارا من يوليو المقبل.

جاءت تصريحات الوزير الروسي، على هامش اجتماع للدول المصدرة في منظمة الدول المصدرة للنفط وخارجها (اوبك بلس)، والذي انعقد في جدة في وقت تشهد فيه منطقة الخليج توترات متصاعدة بين إيران والولايات المتحدة.

وقال نوفاك إن قطاع النفط الروسي على استعداد للنظر في أي تخفيف لاستقطاعات الإنتاج، إذا كانت الأسواق في حاجة إلى المزيد من إمدادات النفط. وقال إن من الممكن تخفيف خفض إنتاج النفط ضمن اتفاقية أوبك بلس، على الرغم من عدم وجود إجماع بشأن أمور معينة للقيام بذلك.

وقال إن تمديد اتفاق "أوبك بلس" على الطاولة.

وأشار إلى أن روسيا متحمسة إلى تطوير العلاقات مع إيران والسعودية وترفض فرض عقوبات على طهران.

وأضاف للصحفيين أن هناك الكثير من عدم اليقين في سوق النفط، لافتا إلى أن الحرب التجارية بين أمريكا والصين تؤثر على توازن السوق، وأن مخزونات النفط العالمية تبلغ 13 مليون برميل نفط، وهى أكثر من متوسط خمس سنوات.

كانت تحالف اوبك بلس، الذي يضم الدول الاعضاء في أوبك والدول غير الأعضاء، وافق في شهر ديسمبر الماضي على خفض الانتاج بمقدار مليون و200 ألف برميل يوميا حتى يوليو المقبل، منها 800الف برميل من أوبك و400 الف من خارجها.