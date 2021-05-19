مقتل اثنين من متسلقي الجبال في انهيار جليدي بجبال الألب الإيطالية

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لقي شخصان حتفهما في جبال الألب الإيطالية في أعقاب حدوث انهيار جليدي، حسبما قال عمال إنقاذ اليوم الأربعاء.

ووقع الحادث ظهر اليوم، على ارتفاع حوالي 3600 متر في جبال كونيجسبيتزي، المعروف أيضا باسم "جران زيبرو".

وكانت مجموعة من أربعة متسلقين تعبر منطقة ثلجية أثناء توجههم نحو القمة التي يبلغ ارتفاعها 3850 مترًا، وذكرت وكالة أنباء "أنسا" أن انهيار جليديا جرف شخصين منهم.

وتمكن فريق الإنقاذ الجبلي في جنوب تيرول من انتشال جثتيهما.

ويقع الجبل على حدود إقليم لومباردي وجنوب تيرول في شمال إيطاليا، وهو ثاني أعلى قمة في جبال الألب أورتلر.