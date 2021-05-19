الاتحاد الأوروبي: تقدم جيد في محادثات فيينا حول الملف النووي الإيراني

أعلن إنريكي مورا ممثل الاتحاد الاوروبي في محادثات فيينا بشأن إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران أن هناك تقدما جيدا حدث اليوم الأربعاء.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي ورئيس المفاوضات فى تصريحات له اليوم أن الاتفاقية تتبلور، مشيرًا إلى سعى القوى الدولية المشاركة فى المفاوضات إلى إيجاد حل وسط بين الولايات المتحدة وإيران.

كان رئيس الوفد الروسي السفير ميخائيل أوليانوف قد قال فى تصريحات سابقة إن الاتفاق "في متناول اليد"، وكانت المفاوضات قد استمرت بعد ظهر اليوم فى احد فنادق وسط فيينا.

وأضاف مورا "يوجد الآن فهم مشترك لما هو مطلوب من الولايات المتحدة من اجل العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، الاتفاق النووي فى فيينا، ورفع العقوبات المرتبطة بها ووفاء إيران بالتزاماتها النووية مرة أخرى".

يشار إلى أن المحادثات تعقد تحت قيادة الاتحاد الأوروبي وتضم الأطراف الستة المتبقية في الاتفاق النووي (بريطانيا العظمى وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين وإيران).

ومن المعروف أن الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن مستعدة للعودة إلى الاتفاق النووي لكنها تطالب طهران بالامتثال الكامل لبنوده.

وتشارك واشنطن بشكل غير مباشر فقط في محادثات فيينا في شكل مشاورات غير رسمية مع شركاء إيران الخمسة ومن المعروف أن المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران لم تجر رسميا بعد.