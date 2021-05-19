مفوضية حقوق الإنسان بالعراق تستنكر الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين

أدانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وانتهاك حقوق المواطنين المدنيين الذين سقطوا جراء القصف الإسرائيلي.

وأوضحت المفوضية، في بيان أوردته قناة السومرية الإخبارية اليوم الأربعاء، أنها تستنكر هذه الاعتداءات، وتؤكد أن ما يحدث الآن في قطاع غزة ومدينة القدس هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وتجاوز واضح على الأعراف والقوانين الدولية الإنسانية.

وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية الدولية ومجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري لحماية الفلسطينيين ومقدساتهم، وبذل الجهود لإصدار القرارات الدولية بالوقف الفوري للجرائم الإسرائيلية، وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ومنع الاعتداءات التي تطال المدن الفلسطينية ليلا ونهارا، والتي أسفرت عن سقوط الشهداء والجرحى وتهديم المنازل والمؤسسات المدنية في انتهاك صريح لمبادئ حقوق الإنسان.