رئيس الوزراء الفلسطيني: أولويتنا وقف جرائم الاحتلال واستهدافه المدنيين في قطاع غزة

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، خلال مكالمة هاتفية تلقاها اليوم الأربعاء، من وزير الخارجية الإيرلندي سيمون كوفيني، المساعي الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مطالبا بتحرك دولي مكثف للضغط على إسرائيل لوقف جرائمها بحق أبناء شعبنا.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء الأربعاء، قال إشتية: «أولويتنا وقف جرائم الاحتلال واستهدافه المدنيين في قطاع غزة وارتكاب المجازر بحق الأطفال والنساء، ويجب حقن الدماء فورا».

وأضاف رئيس الوزراء أن إسرائيل تشن حملة من الانتهاكات بحق أبناء الشعب في القدس وفي كل محافظات الضفة الغربية، إذ قتلت وأصابت عشرات المواطنين خلال الأيام القليلة الماضية، أثناء الاحتجاجات السلمية على السياسات الإسرائيلية في التهجير القسري والاستيطان.

وأشار إشتية إلى أهمية وجود مسار سياسي جاد تقوده الرباعية الدولية والدول التي تريد الانضمام الى ذلك، يهدف إلى ملئ الفراغ السياسي، وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفق القانون والشرعية الدولية، بما يساهم في خلق الاستقرار في المنطقة برمتها.

وجدد رئيس الوزراء تأكيده تصميم القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس عقد الانتخابات في القدس، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للسماح للمقدسيين للمشاركة فيها ترشحا وانتخابا، وذلك حسب الاتفاقيات الموقعة، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد موعد جديد للانتخابات فور إعلان إسرائيل السماح بعقدها في القدس.

من جانبه، أكد الوزير الإيرلندي بذل بلاده الجهود الممكنة من خلال الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للضغط من أجل وقف إطلاق النار واستهداف المدنيين، وكذلك اهتمام بلاده بدفع مسار سياسي قائم على حل الدولتين.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة منذ العاشر من مايو الجاري، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 219 شهيدًا، بينهم 63 طفلاً، و36 سيدة، و16 مسناً، و1530 مصابًا بجروح مختلفة.