فلسطين: 241 شهيدا و7802 مصاب جراء العدوان الإسرائيلي

قالت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، إن العدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، أسفر عن استشهاد 241 مواطنًا بينهم 67 طفلا، وإصابة 7802.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء الأربعاء، أوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن من بين الشهداء 219 في قطاع غزة، بينهم 63 طفلاً و36 سيدة و1530 جريحًا، وفي الضفة 26 شهيدا، بينهم 4 أطفال و5164 جريحًا، وفي القدس شهيد واحد، و1108 إصابات.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة منذ العاشر من مايو الجاري، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 219 شهيدًا، بينهم 63 طفلاً، و36 سيدة، و16 مسناً، و1530 مصابًا بجروح مختلفة.