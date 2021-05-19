محافظ أسيوط يعتمد المخطط التفصيلي لـ22 قرية

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، المخطط التفصيلي لـ22 قرية بمركزي القوصية وأبوتيج والمخطط الاستراتيجي لمدينتي أبوتيج والفتح؛ تمهيدا لاستكمال الإجراءات اللازمة واعتماده من رئاسة مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية» والعمل بها فورًا.

وأشاد بالجهود المبذولة من أعضاء ومسئولي ومهندسي الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة للانتهاء من هذه المخططات بالتعاون مع الجهات المعنية بهذا الشأن كـ"الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة، ووزارتي التنمية المحلية والإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والإدارات الهندسية بالمراكز، والمكاتب الاستشارية المختصة، ومركز التخطيط العمراني لإقليم أسيوط".

وقال محافظ أسيوط، إنه تم اعتماد المخطط التفصيلي لـ18 قرية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية ولـ4 قرى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج فضلا عن اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينتي أبو تيج والفتح.

وأوضح أن هذه المخططات التفصيلية والاستراتيجية؛ جاءت تسهيلاً على المواطنين لاستصدار التراخيص المطلوبة للبناء وزيادة عروض الشوارع والطرق الداخلية لتكون قادرة على استيعاب الكثافة المرورية المتزايدة خلال السنوات المقبلة وتحديد الاستعمالات الخدمية المقترحة للمنفعة العامة حتى سنة الهدف عام 2027 ومنها مشروعات البنية الأساسية والاستثمارية والخدمية مثل "التعليم، والصحة، ومراكز الشباب، وقصور الثقافة"، وتحدد خطوط التنظيم والسماح بإمكانية إعداد مشروعات التقاسيم ما يساهم في تحقق وتنفيذ الخطة التنموية فضلا عن الحفاظ على الرسوم القانونية المستحقة للدولة والقضاء على البناء العشوائي؛ تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية مصر 2030.

وطالب بالانتهاء من باقي المخططات التفصيلية في أسرع وقت ممكن، ووفقا للاشتراطات الفنية والقانونية المنظمة لذلك.

وأشار إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة المعوقات والعقبات التي قد تحول أمام تنفيذ ما تم اعتماده من مخططات استراتيجية وتفصيلية على أرض الواقع بما يطابق القوانين العامة ويلائم التطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والأوضاع المحلية والكثافة السكانية والوضع العمراني القائم والاحتياجات الحالية والمستقبلية.

جاء ذلك بحضور المهندسة إيمان علي مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة وبمشاركة كل من "المهندسة رحاب أحمد، والمهندسة إيمان عبدالرحيم، والمهندسة زينب محمود، والمهندسة سميرة مصطفى، والمهندسة آمال صدقي، وجابر رمضان، ومحمود عبدالجليل"، بالإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة.

وكان المجلس التنفيذي للمحافظة، قد وافق ـ خلال جلسته الأخيرة ـ على اعتماد المخططات التفصيلية لـ22 قرية بمركزي القوصية وأبوتيج؛ تمهيدا لاستكمال باقي الاجراءات القانونية اللازمة حيالها، وذلك في إطار خطة الدولة على القضاء على العشوائيات وإنشاء مناطق مخططة ومقسمة، وفقا للاشتراطات البنائية الجديدة.