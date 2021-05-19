رئيس وفد إيران لمفاوضات فيينا: الوفود ستعود إلى دولها للتشاور النهائي

صرح مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية، عباس عراقجي، بأن الوفود المشاركة في المفاوضات النووية في فيينا ستعود إلى دولها "لإجراء مشاورات نهائية، وبعد ذلك سنواصل المحادثات".

ووصفت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الأربعاء الأمر بأنه "إشارة إلى خفض الخلافات في المحادثات".

وقال عراقجي: "لقد تم إحراز تقدم جيد خلال الأسبوعين الماضيين.. وهناك بعض القضايا الرئيسية التي تحتاج إلى مزيد من الدراسة واتخاذ القرار في العواصم".

وأوضح: "تم تدقيق النصوص بشكل جيد وحان الوقت لعودة الوفود إلى بلدانها للتشاور النهائي ثم استئناف المفاوضات".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحبت في عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي الدولي الذي كان يهدف إلى منع طهران من الحصول على ترسانة نووية، مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها. وردت إيران على ذلك بتقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق. وتركز محادثات فيينا حاليا على محاولة إعادة الجانبين إلى الالتزامات.