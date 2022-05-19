الجارديان: معارضة أردوغان لانضمام السويد وفنلندا للناتو خطوة لإنقاذ شعبيته

تدعم المعارضة التركية فكرة انضمام السويد وفنلندا لعضوية حلف الناتو، وبينما تطرح الحكومة التركية حجة دعم الدولتين للمسلحين الأكراد، تشير بعض الأحداث لسياسة تركية تهدف رفع شعبية أردوغان محليا على حساب انضمام الدولتين لحلف شمال الأطلسي.

ونقلت الجارديان البريطانية عن وزيرة خارجية السويد آن ليند، القول إن وسائل الإعلام الرسمية التركية قد حرفت تصريحا لها بشكل يظهرها في دعم كامل لحزب العمال الكردستاني، ورغم أنها توقعت أن يكون خطأ بالترجمة إلا أن استمرار تركيا برفض عضوية السويد أكد لها التوجه التركي نحو اختلاق سبب لرفض السويد وفنلندا.

وتزامن تقدم البلدين بطلب عضوية للناتو مع إصدار وزارة العدل التركية طلبا من الدولتين بتسليم متهمين لدى تركيا بالتعامل مع حزب العمال الكردستاني وجماعة فتح الله جولن المسؤولة عن انقلاب وقع بتركيا منذ سنوات، وقوامهم ١٧ شخصا مطلوبين من فنلندا و٣٣ شخصا مطلوبين من السويد.

وبحسب دبلوماسي من السويد تحدث للجارديان، يعود تاريخ طلب تركيا تسليم أولئك المطلوبين لـ٤ أعوام مضت، ولم يكرر الجانب التركي خلالها طلبه إلا بعد تقدم السويد لعضوية الناتو.

وقال جوناثان إيل، مدير مركز روس للسياسات الاستراتيجية لصحيفة الجارديان، إن رفض تركيا لانضمام الدولتين قد يكون حلا لهبوط شعبية الرئيس التركي مع اقتراب الانتخابات المقبلة، لذلك يحاول إظهار نفسه في هيئة المعادي للتوجهات الأمريكية الرامية لضم الدول الأوروبية المجاورة لروسيا.

وأضاف إيل إن تركيا تستخدم ورقة المطلوبين في البلدين لعلمها بصعوبة قيام أي منهما بالإخلال بقوانين اللجوء السياسي لديها، وتسليم أشخاص لتركيا، وذلك بالرغم من تأكيد السويد بالتزامها بقائمة الإرهاب التي اتفقت عليها دول الإتحاد الأوروبي.