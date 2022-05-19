سول: كوريا الشمالية تضبط توقيت إجراء تجربة نووية

تضبط كوريا الشمالية توقيت إجراء ما سيكون سابع تجربة نووية لها بعد الانتهاء من استعداداتها، حسبما ذكرت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية اليوم الخميس.

وقال جهاز الاستخبارات الوطني أيضا في إحاطة مغلقة للمشرعين، إن هناك مؤشرات على أن كوريا الشمالية يمكن أن تطلق صاروخا باليستيا عابرا للقارات على الرغم من أنها تكافح لاحتواء تفشي فيروس كورونا، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.

وجاء التقييم وسط مخاوف من أن كوريا الشمالية قد تقوم بـ"استفزاز كبير" خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى سول هذا الأسبوع لعقد قمة مع الرئيس يون سوك يول.

وكان كيم تاي هيو، النائب الأول لرئيس مكتب الأمن القومي الرئاسي في كوريا الجنوبية قال، الأربعاء، إن استعدادات كوريا الشمالية لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات تبدو "وشيكة".