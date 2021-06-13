القوى العاملة بالنواب: لن يتم مناقشة قانون العمل قبل شهر أكتوبر المقبل

قال إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه من المنتظر وصول قانون العمل إلى البرلمان لبدء مناقشته بصورة رسمية، منوهًا بأنه تمت مناقشة القانون في اللجان المختصة بمجلس الشيوخ.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة»، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الأربعاء، أن نجاح قانون العمل يتوقف على أن يكون التشريع عادل وواضح ويوفر بيئة عمل جيدة، لأن غياب أي من هذه العناصر يؤدي إلى غياب العدالة ويسبب مشكلات كثيرة.

وأكد أنه لا بد أن يكون القانون واضح ويغطي كل الجوانب حتى لا تستغل جهة العمل أي ثغرة للاعتداء على حق العامل، مضيفًا أن الوضوح مريح للعامل وصاحب العمل ويخلق بيئة عمل صحية.

وحول إمكانية اعتماد وتطبيق قانون عمل متبع في إحدى المجتمعات الصناعية المتقدمة بدلا من محاولة تشريع ينتهي إلى مزيد من التعديلات والمشكلات، أكد أنه لا مانع من الاستعانة بتجارب ناجحة في هذا الأمر باعتباره صحي للغاية، لكن الدولة في حاجة إلى بعض التشريعات التي تناسب ما يحدث على الأرض.

وذكر أن العامل هو الطرف الأكثر تضررًا في أغلب الأحوال، مضيفًا أن إدارة هذه الأزمة تتطلب أطر وآليات محددة، حتى يعيش القانون مدة طويلة.

وتابع: «نحن على أهبة الاستعداد لمناقشة المشروع بصورة سريعة فور وصوله البرلمان، ونتمنى أن يحدث تكثيف للمناقشات لأن القانون به رقم كبير من المواد، لذا أتصور أنه لن يجد طريقه في دور الانعقاد الحالي، لأن المجلس منشغل حاليا بالموازنة، ممكن شهر 10 المقبل مش قبل كده».