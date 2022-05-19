أنغام توجه الشكر لكل من دعمها في مرضها

وجهت الفنانة أنغام الشكر لكل من دعمها في محنتها المرضية الأخيرة، في تغريدة عبر حسابها على تويتر.

وقالت أنغام في تغريدتها: شكرًا من قلبي على كل كلمة حلوة وكل دعاء من القلب اهتمامكم ودعائكم ومحبتكم رفعت عني كتير من الألم وساعدتني، ممتنة لكم لكل أهلي وأصحابي وأحبابي، ألف شكر وربنا يبعد عنكم كل شر ويمتعكم بالصحة.

يذكر أن المطربة أنغام أجرت صباح أمس السبت، جراحة دقيقة في الكتف، بعد نقلها إلى المستشفى، إثر آلام شديدة تفاقمت بعد سنوات من الإصابات المتعددة ومشاكل كبيرة بأوتار الكتف، كانت تسبب لها الآلام.