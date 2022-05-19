محافظ الغربية يشهد ختام دوري مراكز شباب الغربية بملعب زفتى

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شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، ويسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة، ختام دوري مراكز الشباب بين فريقي بلقينا ونواج والتي أقيمت بملعب مركز شباب زفتى، وانتهت بفوز فريق بلقينا بضربات الجزاء الترجيحية وحصوله على المركز الأول وتمثيل المحافظة في دوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية في نسخته التاسعة.

وفي نهاية اللقاء.. وزع المحافظ ومرافقوه الجوائز على الفائزين، حيث حصل اللاعب إبراهيم الششتاوي على جائزة هداف الدوري وفريق مركز شباب كتامة على المركز الثالث.

وهنأ المحافظ فريق مركز شباب بلقينا مطالبهم ببذل المزيد من الجهد وحصولهم على درع الدوري للمرة الثالثة في تاريخ المسابقة عقب حصول مركزي شباب حصة شبشير وشبرانبات على الدرع في النسختين الرابعة والسابعة.

وعلى هامش اللقاء.. افتتح الدكتور رحمي معرض المنتجات الفنية والذي نظمته الادارة العامة للشباب بالمديرية، وضم منتجات فنية أعدها نادي الفتيات بالمديرية، حيث أشاد المحافظ بجودة المنتجات موجهاً بتنفيذ ورش عمل في جميع مراكز ومدن المحافظة لتدريب الفتيات على هذه المنتجات.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبده أبو طالب وكيل المديرية للرياضة، وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى، وحسين عبد الله مندوب وزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد سعفان مدير الإدارة العامة للشباب وعادل عبد الحليم مدير إدارة شباب زفتى.