بلومبرج: بايدن يدرس مقابلة محمد بن سلمان الشهر المقبل





يدرس الرئيس الأمريكي جو بايدن مقابلة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الشهر المقبل، وفقا لمصادر مطلعة، بعد تجنب التواصل مع ولي العهد على خلفية مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.



وتمثل هذه الخطوة تحولا بالنسبة لبايدن، حيث قال البيت الأبيض في بداية ولايته إن تعامل بايدن سيقتصر على حاكم السعودية الرسمي الملك سلمان بن عبد العزيز.



وذكر مسؤول بالإدارة الأمريكية، طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية المسألة، أن بايدن قد يزور الشرق الأوسط لإجراء مقابلات مع قادة مجلس التعاون الخليجي، ولفت إلى أن السعودية تتولى رئاسة المجلس حاليا.



وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية في وقت سابق أن التخطيط جار للقاء بين بايدن ومحمد بن سلمان.



وقالت متحدثة باسم مجلس الأمن القومي إنه لا توجد معلومات عن زيارة ليتم الإعلان عنها. ولم يرد مركز التواصل الدولي السعودي والسفارة السعودية في واشنطن على الفور على طلب للحصول على تعليق.