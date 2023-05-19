 تشكيل الترجي المتوقع أمام الأهلي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال - بوابة الشروق
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تشكيل الترجي المتوقع أمام الأهلي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

الشروق
نشر في: الجمعة 19 مايو 2023 - 9:48 ص | آخر تحديث: الجمعة 19 مايو 2023 - 9:48 ص

يحل الترجي التونسي ضيفًا على الأهلي، مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

انتهت مباراة الذهاب على ملعب رادس لصالح الأهلي بثلاثية دون رد، ليقترب المارد الأحمر من اقتناص بطاقة التأهل لنهائي دوري الأبطال.

من المتوقع أن يدخل الترجي مباراة الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: الصدقي الدبشي

خط الدفاع: زياد مشموم، محمد أمين بن حميدة، محمد أمين توجاي، ياسين مرياح

وسط الميدان: فوسيني كوليبالي، غيث الوهابي، معتز الزدام.

خط الهجوم: رشاد العرفاوي، أنيس البدري أو "محمد علي بن رمضان"، محمد علي بن حمودة.


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