زيلينسكي خلال زيارته الأولى للسعودية: نهدف إلى تعزيز العلاقات مع الرياض والعالم العربي

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قال الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن زيارته الأولى إلى السعودية تهدف إلى تعزيز علاقات كييف مع الرياض والعالم العربي.

وكتب زيلينسكي في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "زيارتي الأولى للسعودية تهدف لتعزيز علاقاتنا مع المملكة والعالم العربي".

وأضاف "زيارتي ستتناول موضوعات بينها مناقشة صيغة السلام والتعاون في مجال الطاقة".

وأكد زيلينسكي أن السعودية تلعب دورا مهما، مشير إلى استعداد بلاده للارتقاء بالتعاون مع الرياض إلى مستوى جديد.

كما نقلت وكالة رويترز عن زيلينسكي قوله، إنه سيلتقي خلال زيارته للملكة بولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ومنذ ساعات، أفاد مصدر مطلع لوكالة رويترز، بأن الرئيس في طريقه لحضور القمة العربية في السعودية المنعقدة بمدينة جدة.

وأضاف المصدر أن زيلينيسكي بعد انتهاء القمة سيغادر جدة متوجها إلى هيروشيما لحضور قمة مجموعة السبع على متن طائرة للحكومة الفرنسية.

وكان مسؤول أمني أوكراني كبير، أعلن اليوم أن الرئيس زيلينسكي سيتوجه إلى اليابان لحضور قمة زعماء مجموعة السبع في هيروشيما.

وقال أوليكسي دانيلوف أمين مجلس الأمن والدفاع القومي للتلفزيون الرسمي "أشياء مهمة للغاية سيتم تحديدها هناك لذا فإن وجود رئيسنا أمر ضروري جدا للدفاع عن مصالحنا".