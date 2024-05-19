إيران تعتزم زيادة صادرات صناعاتها العسكرية بنسبة 50%

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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية رضا طلاعي نيك يوم السبت إن بلاده تعتزم زيادة إنتاج الصناعات العسكرية المعدة للتصدير بنسبة 50% خلال العام الإيراني الحالي المنتهي في 20 مارس 2025.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن المتحدث أدلى بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي في محافظة همدان غربي إيران، وذلك أثناء عرضه لأهداف وزارة الدفاع الإيرانية خلال هذا العام.

وتابع طلاعي-نيك أن وزارة الدفاع الإيرانية "اتخذت خطوات واسعة" نحو تعزيز انتاج الصناعات الدفاعية لتلبية احتياجات القوات المسلحة الإيرانية وزيادة الصادرات.

وشدد المتحدث على الانجاز الذي أحرزته إيران في الوفاء بالطلب المحلي من الصناعات الدفاعية وسلط الضوء على أن وزارة الدفاع تركز على توسيع الصادرات لتلبية الطلب العالمي المتزايد على المنتجات العسكرية الإيرانية.