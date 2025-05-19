كفر الشيخ: إزالة فورية لحالتي تعد على أرض زراعية بالحامول على مساحة 250 مترا

تابع اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ، جهود تنفيذ إزالة فورية لحالتي تعدٍ بالبناء على الأرض الزراعية بمساحة 250 مترا بمركز الحامول، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالتنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، والمراقبة العامة للتنمية والتعاونيات، وجهاز حماية الأراضي، تحت إشراف السيد حمزة رئيس مركز ومدينة الحامول، وحاتم صبري سليمان المراقب العام للتنمية والتعاونيات، وناصر الخزامي رئيس جهاز حماية الأراضي بالحامول.

وأكد محافظ كفرالشيخ، استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقرى ومدن المحافظة؛ للتصدي ومنع البناء المخالف بجميع أنواعه من المهد، ضمن جهود الدولة للحفاظ على حق الأجيال القادمة، وتأكيدًا على سيادة القانون.

كما شدد على تكثيف حملات المرور الميداني، والمتابعة الدقيقة للتعامل الفوري مع مخالفات كافة، وإزالة أية مخالفات بناء جديدة فورًا بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.