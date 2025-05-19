 ارتفاع معدل التضخم في مالطا إلى أعلى مستوياته منذ 5 شهور - بوابة الشروق
الإثنين 19 مايو 2025 6:42 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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ارتفاع معدل التضخم في مالطا إلى أعلى مستوياته منذ 5 شهور

مالطا (د ب أ)
نشر في: الإثنين 19 مايو 2025 - 6:02 م | آخر تحديث: الإثنين 19 مايو 2025 - 6:02 م

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني المالطي الصادرة اليوم الاثنين، ارتفاع معدل التضخم في البلاد وفقا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي خلال أبريل الماضي إلى أعلى مستوياته منذ 5 شهور.

بلغ معدل التضخم في مالطا وفقا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي خلال الشهر الماضي 6ر2% سنويا مقابل 1ر2% خلال مارس، وهو أعلى مستوى له منذ تسجيل نفس الرقم في نوفمبر.

وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية خلال الشهر الماضي بنسبة 9ر3% سنويا مقابل 2ر3% خلال الشهر السابق عليه.

وارتفعت أسعار النقل بنسبة 7ر5% خلال الشهر الماضي مقابل 2ر3% خلال الشهر السابق عليه، في حين تراجعت أسعار الاتصالات بنسبة 7ر3% سنويا.


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