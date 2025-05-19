المركز القومي للترجمة يحتفل باليوم العالمي لقارة إفريقيا الأحد المقبل

يحتفل المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي باليوم العالمي لقارة إفريقيا، وذلك في احتفالية تقام تحت عنوان "يوم إفريقيا" في الثانية عشرة ظهر الأحد المقبل بقاعة طه حسين في مقر المركز بأرض دار أوبرا القاهرة.

يسبق احتفال "يوم إفريقيا" عدد من حفلات التوقيع الخاصة بأحدث الإصدارات عن الشأن الإفريقي ومؤلفات من الأدب الإفريقي، وتبدأ في الحادية عشرة صباحًا، بتوقيع الطبعة العربية لكل من كتاب "نهضة إفريقيا الزراعية" بحضور مترجمه الدكتور أسامة رسلان، و"تاريخ شعوب الصحراء الشرقية" بحضور مترجمه الدكتور عاطف معتمد، و"الكولونيالية الجديدة" بحضور مترجمه الدكتور علي الغفاري، و"حكايات شعبية من اللغة السواحيلية" بحضور مترجميه الدكتور عبد الحي أحمد سالم والدكتور إسلام فارس جبر.

يشارك في الاحتفالية مجموعة كبيرة من المترجمين الذين قدموا من خلال المركز مؤخرًا إصدارات قيمة عن الشأن الإفريقي.

جدير بالذكر أن المركز القومي للترجمة سيقدم خصم ٢٥% على جميع الإصدارات الخاصة بإفريقيا ابتداءً من الأحد الموافق ٢٥ مايو وحتى الثلاثاء الموافق ٢٧ مايو ٢٠٢٥.